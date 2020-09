La contrebande en jupons à la frontière tuniso-algérienne

La frontière tuniso-algérienne est une plaque tournante de la contrebande d’essence et d’autres marchandises telles que les pièces de rechange automobiles, l’électronique, le cuivre et le bétail. En fait, cet exercice est une partie intégrante du développement économique et sécuritaire de l’Algérie. Et s’il est vrai que faire passer de la contrebande à la frontière continue d’être une « affaire d’hommes », cela exerce désormais un attrait sur les femmes également.

Pour les uns comme pour les autres, le seul et unique débouché de ce commerce plus ou moins toléré est la Tunisie, la frontière avec le Maroc étant hermétiquement fermée depuis bientôt un demi-siècle pour des raisons purement politiques. On ignore quelle est sa part dans le volume des « échanges » entre les deux pays mais elle est d’autant moins anodine que le think tank Carnegie lu a consacré une étude documentée est émaillée de constats sur le terrain.

On y apprend que contrairement au stéréotype véhiculé par les médias mettant en lumière le cas de femme faisant de la contrebande d’essence, la plupart des femmes s’occupent exclusivement d’articles associés à leur genre : cosmétiques, parfums, plats de service, outils de cuisine, accessoires de cuisine, tissus et linge de maison. Cette spécialisation leur permet d’éviter la concurrence avec les hommes.

Les femmes achètent ces marchandises aussi bien sur les marchés de gros que sur les marchés de détail situés dans les zones urbaines ou proches des villes dans le nord-est de l’Algérie. Le marché le plus important, connu sous le nom de Souk Dubaï, est situé dans la ville d’El Eulma. Parmi les autres marchés dignes d’intérêt figurent Aïn Fakroun et Aïn M’lila dans la ville d’Oum El Bouaghi. Ces trois marchés ont tous pris racine juste au-delà des grands centres urbains pendant une période de libéralisation économique dans les années 1990, et les marchés se sont développés dans les années 2000 pour devenir les plus importants du pays.

Un mécanisme bien rodé

Une fois qu’une femme passeuse a disposé de la quantité de marchandises souhaitée, elle part avec un chauffeur engagé pour la Tunisie. Les petits passeurs gagnent du temps et de l’argent en se rendant sur les marchés des villes voisines de Kasserine ou de Gafsa, qui se trouvent juste de l’autre côté de la frontière, dans le centre-ouest de la Tunisie. Ils n’ont donc pas besoin de passer la nuit en Tunisie, ce qui est particulièrement important pour les femmes qui ont des responsabilités domestiques et de garde d’enfants. « Une fois que mon taxi est réservé, je traverse la frontière et je reviens le jour même », précise la passeuse ajoutant : « Je dors rarement là-bas ; j’y ai de la famille, mais je préfère revenir le jour même parce que j’ai des enfants et que c’est ma mère qui s’occupe d’eux pendant mon voyage ».

Les femmes étant de plus en plus nombreuses à se lancer dans la contrebande, la concurrence entre elles s’intensifie. En conséquence, certaines choisissent de contourner les marchés et les commerçants pour vendre leurs marchandises à un cercle restreint de parents et d’amis à Kasserine et à Gafsa. Cela implique des livraisons porte-à-porte aux clients qui ont passé leurs commandes au préalable par téléphone. Un praticien du commerce à Bir El Ater a décrit la situation de cette manière :

« Beaucoup d’entre nous ont un lien de l’autre côté de la frontière. J’ai deux tantes, plusieurs cousins et cousines et beaucoup d’amis en Tunisie. . . . Je prends toujours des échantillons et des photos de ce que j’ai acheté au Souk Dubaï et je vais chez mon cousin, qui vit à Haïdra [situé dans le gouvernorat de Kasserine]. Elle invite d’autres amies, et autour du thé et du café, nous discutons, rions et faisons des affaires ».

Tout comme la contrebande d’essence et d’autres marchandises par les hommes, celle des femmes n’est pas aussi informelle qu’il n’y paraît, mais plutôt organisée et élaborée. En effet, les stratégies utilisées par les passeuses montrent l’interaction complexe des femmes avec les réglementations de l’État et les fonctionnaires des régions frontalières. Comme leurs homologues mâles, les femmes paient ce qu’elles appellent des « règlements « , ou des pots-de-vin, à plusieurs personnes tout au long de leur opération de contrebande : le chauffeur, car il prend un risque en transportant les produits ; les agents des douanes des deux côtés de la frontière, afin qu’ils ferment les yeux sur l’activité ; et, s’ils ont organisé un enlèvement, le porteur non officiel qui transporte les marchandises de la voiture du côté algérien de la frontière à un client qui attend du côté tunisien. Les règlements avec les douaniers sont négociés à l’avance par téléphone. Avec les autres règlements, ils réduisent considérablement la marge bénéficiaire des femmes passeuses, dont la majorité a des moyens limités.

Les conséquences financières sont plus importantes lorsque le douanier en service n’est pas celui qui a accepté le règlement et n’a pas de relation de travail préalable avec la passeuse. Le fait de devoir négocier sur place implique généralement le paiement d’une somme plus élevée. Le refus de le faire entraînerait la confiscation des marchandises du passeur. Pour éviter que de telles complications ne soient ruineuses, les passeuses « restent généralement dans les limites » en gardant les marchandises qu’elles transportent dans une quantité indéfinie mais discrète (égale à celle des « bagages de touristes ») ou en utilisant plusieurs voitures, bien que cela augmente les coûts de transport.

Un risque moindre

Un facteur qui joue en faveur des femmes est que, contrairement à leurs homologues masculins, elles courent moins de risques d’être arrêtées. Les passeuses accentuent souvent l’idée qu’elles sont des mères ou des filles respectables qui, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, n’ont d’autre choix que d’exercer un métier qui est normalement l’apanage des hommes. Les maris ou autres parents mettent en garde les chauffeurs pour qu’ils protègent et respectent les femmes, par principe d’honneur. La tenue islamique des femmes, y compris le foulard, contribue à transmettre ce message de respectabilité et de piété. Les agents des douanes algériennes et tunisiennes – dont beaucoup sont conservateurs – sont généralement réticents à soumettre les femmes et leurs biens à des fouilles considérées comme inacceptables, fait remarquer Carnegie.

En conséquence, contrairement aux hommes, les femmes n’ont pas besoin de se rendre dans des hameaux montagneux éloignés pour décharger leurs produits ou d’attendre les heures précises auxquelles les agents des douanes ont accepté d' »ouvrir le tronçon ». Au contraire, les femmes peuvent faire passer clandestinement leurs marchandises par les postes de contrôle officiels à tout moment de la journée et peuvent entrer librement sur le territoire tunisien pour y effectuer des ventes. Le plus souvent, les agents des deux pays acceptent d’emblée l’idée que les femmes sont des touristes et que leurs marchandises ne sont que des effets personnels.