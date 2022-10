La décision de Moody’s a quand même du positif, estime la BCT

La décision de l’agence de notation Moody’s, la semaine dernière, malgré sa mise en garde, comporte des points qui soulignent les évolutions positives enregistrées en Tunisie, dont le premier point concerne les consultations entre le gouvernement tunisien et le FMI, le Fonds monétaire international et l’importance d’informer l’opinion publique sur les réformes économiques à entreprendre et de les diffuser à une large échelle, a déclaré, lundi, Le directeur des financements et des paiements extérieurs à la Banque centrale de Tunisie, Abdelkrim Lassoued.

Dans une déclaration à Mosaïque Fm, Il a ajouté que le deuxième point positif qui, a-t-il estimé, contribuera grandement à avancer vers la conclusion d’un accord avec le Fonds monétaire international, porte sur l’accueil favorable par l’agence de la signature par le gouvernement d’un accord avec l’UGTT sur l’augmentation des salaires pendant trois ans , 2023/2025.

Il a souligné que du point de vue financier, Moody’s a également mis en exergue les aspects positifs que la Tunisie a enregistrés récemment, notamment le niveau confortable des réserves de change, qui est stable à112 jours, malgré l’avertissement que le maintien de cette situation telle qu’elle est ou une diminution du ratio peut affecter le secteur extérieur.

Le troisième point positif contenu dans la décision Moody’s tient à l’évolution positive des ressources budgétaires de l’Etat par rapport aux chiffres de la loi de finances pour l’année 2021/2022, qui nécessite néanmoins une révision par la promulgation d’une loi de finances rectificative au cours des prochaines années, a souligné le responsable à la BCT.