La démocratie ne nourrit pas son homme !

Dix ans après le Printemps arabe, les Tunisiens découvrent que les réformes politiques, elles seules, ne suffisent pas. C’est par ce constat que la très influente revue «Foreign Policy» a introduit une analyse de la situation en Tunisie une décennie après la révolution du 14 janvier 2011..

Elle souligne que l’auto-immolation de Mohamed Bouazizi a déclenché des troubles dans toute la région, entraînant des soulèvements en Égypte, en Libye, en Syrie, au Yémen et dans le Golfe. Par rapport à la misère et aux conflits qui ont secoué d’autres pays ébranlés par son geste, la Tunisie s’est, cependant, frayée un chemin vers un avenir nettement meilleur, note FP. Mais la norme à l’aune de laquelle sont mesurées les transitions politiques – en particulier celles qui mettent fin aux régimes autocratiques – devrait être plus élevée que le simple fait d’éviter la guerre civile ou les griffes d’un despote encore pire. Oui, la Tunisie est devenue une démocratie. Mais si c’est le seul critère qui compte, alors la victoire sera toujours fragile, estime Foreign Policy.

Après des décennies passées où elle faisait figure de « l’une des nations les plus stables et les plus progressistes de la région arabe », la Tunisie a goûté amèrement aux tragédies qui ont frappé d’autres pays du Moyen-Orient pendant des générations, par le fait de sa propre révolution. Tout au long de la difficile transition du pays vers la démocratie, il a parfois semblé que les mêmes forces qui ont été libérées par la révolution pourraient l’avaler.

Depuis 2011, par exemple, les Tunisiens ont subi des bouleversements économiques considérables. Ils ont été témoins d’assassinats politiques et se sont familiarisés avec la menace récurrente du terrorisme. La corruption, auparavant confinée aux plus hautes sphères du pouvoir, semble avoir infecté la plupart des niveaux de la société. Dans les régions montagneuses situées le long de la frontière tunisienne avec l’Algérie, des groupes d’insurgés islamistes – affiliés à l’État islamique et à Al-Qaïda – ont mené une insurrection de bas niveau, tuant des dizaines de membres du personnel de sécurité et de civils. Depuis 2011, de nombreux gouvernements de courte durée et pour la plupart inefficaces ont bloqué les réformes économiques et politiques. En fait, les parlementaires tunisiens sont si rarement d’accord que quelques-uns d’entre eux se sont livrés à un pugilat au Parlement la semaine dernière. C’était un nouveau coup dur pour une institution déjà discréditée, ce qui a suscité des appels publics au président, Kais Saied, pour qu’il dissolve l’assemblée.

Mais dans le chaos apparemment sans fin de la dernière décennie, la vie quotidienne a continué. Une assemblée constitutionnelle a été votée par les Tunisiens et a approuvé une nouvelle constitution qui permettait des libertés longtemps recherchées. Des élections équitables et largement pacifiques ont permis aux Tunisiens de choisir de nouveaux présidents, députés nationaux et fonctionnaires locaux. Le pouvoir a alterné entre des hommes politiques d’inspiration religieuse et des partis laïques, et lorsque cet équilibre serré a risqué de basculer complètement, les appels au consensus ont été entendus et le pays a avancé. L’armée, initialement faible et inexpérimentée, a été une force de stabilité apolitique dans un pays entaché de volatilité.

Il manque quelque chose d’essentiel !

Malgré ces réalisations, il manque quelque chose d’essentiel. La révolution et les libertés politiques n’ont pas apporté l’égalité économique. La dette publique est passée de 41 % en 2010 à plus de 70 % en 2019. Le chômage est passé de 12 à 15 % au cours de la même période. Dans les régions du sud, où le manque d’emplois touche 30 % de la population dans certaines villes, les affrontements entre les manifestants et la police paralysent souvent l’activité économique. Et ce, avant la COVID-19. La pandémie mondiale, bien qu’elle soit exceptionnelle, devrait réduire l’économie de 7 % cette année et doubler le déficit budgétaire de la Tunisie pour atteindre 14 % en 2020, son niveau le plus élevé depuis près de 40 ans. Cela ne fera qu’aggraver la situation.

C’est cette pression, la difficulté à joindre les deux bouts, que de nombreux Tunisiens associent à ces dix dernières années. Sans surprise, il n’est pas rare de rencontrer de nombreuses personnes qui sont nostalgiques des années du règne de Ben Ali. La même rage qui a poussé Bouazizi au bord du gouffre il y a dix ans s’est répandue dans de nombreux secteurs de la société, encourageant de nombreux autres Tunisiens à se rebeller à leur manière. Ceux qui le peuvent, tentent d’émigrer à l’étranger à la recherche d’une vie meilleure. Beaucoup ont rejoint les rangs des 20 000 migrants qui, selon les estimations, sont morts depuis 2014 en essayant de traverser la Méditerranée, selon les chiffres des Nations unies. D’autres ont cherché des groupes extrémistes dans leur pays ou à l’étranger. La majorité des désenchantés, une génération entière, attendent toujours que les choses s’améliorent, espérant que les événements de 2011 se traduiront par plus qu’un nouveau système gouvernemental, la liberté d’expression et des noms de rue changés.

Dix ans après la mort de Bouazizi et le désordre qu’elle a déclenché, c’est aux Tunisiens de décider si tout cela en valait la peine ou non. S’il y a une chose que la transition du pays souligne – surtout en cette époque de renouveau de l’autoritarisme – c’est que la liberté politique sans opportunité économique ne vaut pas grand-chose à long terme, conclut Foreign Policy.