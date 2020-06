La filière du lait à l’arrêt dès le 1er juillet

Le président de la chambre nationale syndicale des industries du lait, Boubaker Mehri a affirmé, mardi, que les industriels et les collecteurs de lait ne sont plus en mesure de tenir leurs engagements vis-à-vis des éleveurs en raison des dettes que leur doit l’Etat et qui n’ont pas été acquittées depuis sept mois.

Dans une déclaration au site « akher khabar online », il a annoncé que les représentants de l’industrie laitière et des centres de collecte de lait seront obligés d’arrêter leurs activités dès le 1er juillet si l’Etat ne s’engage pas à payer ses arriérés, expliquant qu’il ne leur est plus possible d’accepter le lait fourni par les agriculteurs.