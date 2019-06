La Fondation Orange soutient un événement phare à Tabarka

Le Tabarka Sky Lantern Festival est un festival unique en son genre, en plein-air et en bord de mer, organisé par l’association Jeunesse et Horizons, créée en juin 2013 et qui agit dans le domaine de l’action socio-culturelle et éducative. L’association a pour mission de favoriser le développement personnel des jeunes de Tabarka, âgés entre 13 et 35 ans, ainsi que leur intégration au sein de la société en tant que citoyens actifs, critiques, responsables et solidaires.

Durant 3 jours, le Tabarka Sky Lantern Festival propose ainsi des activités musicales et culturelles, clôturées par la magie d’un lâcher de 3000 lanternes célestes qui illuminent le ciel de Tabarka et emportent avec elle vœux et rêves du public présent – et des organisateurs – pour un avenir meilleur.

Son charme tient essentiellement à trois éléments principaux :

Une diversité musicale se traduisant par les performances d’artistes tunisiens (cette année, Zanzana Live Band et Laazara Live Band), français (Gaëlle Buswel et Thaïs de Cerisy) et algériens (Democratoz), un mariage donc entre la musique tunisienne, le folk rock, la musique gnawa reggae, la chanson française et le trip hop, sur une scène en bord de mer.

Une rencontre de différentes nations et cultures au sein du Tabarka Sky Lantern Village, une foire multiculturelle internationale pour rappeler que Tabarka est depuis la nuit des temps un point de rencontre de plusieurs civilisations, allant des Phéniciens aux Ottomans.

Des activités liées à la sensibilisation environnementale, à travers une éco-randonnée qui consiste à faire découvrir aux visiteurs la flore et la faune sauvages aux alentours de Tabarka ainsi qu’un camping permettant aux personnes intéressées de vivre une expérience inédite au contact de la nature côtière tout en profitant d’une ambiance festive.

Cette année, la 5ème édition du Tabarka Sky Lantern Festival aura lieu du 13 au 15 juin sur la plage Marina Tabarka et sera comme à son habitude ouvert à tous les publics : jeunes et moins jeunes, autochtones ou simples touristes venus visiter cette belle ville côtière du Nord-Ouest. Un public qui, pour rappel, a dépassé les 35 000 personnes l’année dernière.

Soutenu notamment par le Ministère du Tourisme, le Tabarka Sky Lantern Festival accueille pour cette édition un nouveau mécène, la Fondation Orange, qui a décidé d’étendre à l’international ses activités de mécénat culturel et plus spécifiquement musical. La Fondation Orange agit en effet depuis 30 ans en France dans le domaine musical et accompagne de jeunes groupes musicaux, des festivals et actions de médiation et de démocratisation de la musique auprès des publics en difficulté. Aujourd’hui, la Fondation Orange est un partenaire reconnu dans le milieu musical, notamment dans les répertoires classique et jazz. C’est donc tout naturellement que la Fondation Orange a décidé d’appuyer en Tunisie l’association Jeunesse et Horizons dans l’organisation de son festival, qui fait la promotion localement la culture et encourage l’émergence de nouveaux talents.

Soyez donc tous et nombreux au rendez-vous les 13, 14 et 15 juin sur la plage Marina Tabarka pour la 5ème édition du Tabarka Sky Lantern Festival !