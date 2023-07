Tourisme- Route Culinaire de Tunisie: Renforcement des capacités de 150 porteurs de projets

Quelque 150 porteurs de projets dans le domaine culinaire, de toutes les régions de la Tunisie, ont bénéficié de formations et d’accompagnement personnalisé, en vue de la création d’expériences culinaires et créatives, et ce dans le cadre du projet de la Route Culinaire de Tunisie a indiqué, jeudi, la GIZ.

Le Projet « La Route Culinaire de Tunisie », lancé en novembre 2022, met en valeur six produits phares à travers six régions, à savoir le Fromage du Nord-Ouest, la Harissa du Cap Bon, l’Huile d’olive du Centre et du Dahar, le Vin du Nord, les Dattes du Sud-ouest et le Poulpe de Kerkennah. Il est né d’une collaboration entre différentes institutions nationales et internationales (GIZ, ministère du Tourisme et de l’Artisanat, ONTT, Association tunisienne des professionnels de l’art Culinaire, Direction générale de l’Agriculture Bio, Fédération tunisienne des restaurants touristiques…). Il vise à convertir le patrimoine culinaire tunisien en expériences créatives pouvant attirer différents profils de touristes, tout au long de l’année, et sur l’ensemble du territoire.

La culture culinaire étant, en effet, un vecteur de croissance touristique et économique. Des spécialistes du tourisme, de la culture et de la gastronomie l’ont classifiée comme élément essentiel de l’expérience touristique représentant une part de plus en plus importante des dépenses des touristes (UNWTO Global Report on Food Tourism/ Rapport mondial sur le tourisme gastronomique). Ce projet est implémenté par l’ONG « Réseau de tourisme créatif » en partenariat avec le projet « Promotion du Tourisme Durable » mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne dans le cadre de son programme « Tounes Wijhatouna » .

Dans le cadre de cette initiative, une centaine de visites ont été réalisées sur l’ensemble de la Tunisie. Ces visites ont mis en évidence la grande diversité d’acteurs locaux engagés dans la Route Culinaire : agriculteurs, associations et Groupements de Développement Agricole (GDA), maisons et tables d’hôtes, jeunes entrepreneurs, artisans et agents de voyages.

Au cours de ces visites, les porteurs de projets ont pu tester et enrichir leurs offres, en les mettant notamment en perspective avec les nouvelles demandes de voyageurs nationaux et internationaux, en quête d’authenticité, de valeurs humaines grâce à une offre touristique proposée tout au long de l’année.

Les prochaines étapes consistent en la création de fiches commerciales pour chacune des expériences créées et la promotion internationale, qui permettra de positionner ces offres et la Tunisie dans son ensemble auprès de ces marchés vertueux et en plein essor.