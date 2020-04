La France annonce une réouverture progressive des écoles et des collèges

Le Premier ministre français Édouard Philippe a présenté, mardi 28 avril 2020, lors de son intervention devant les députés la feuille de route du déconfinement, à partir du 11 mai en France.

Voici le détail, niveau par niveau, exposé par le Premier ministre :

À partir du 11 mai, ce sont les écoles maternelles et élémentaires qui rouvriront le plus tôt.

À partir du 18 mai, les collèges rouvriront, en priorité pour les classes de sixième et cinquième et en priorité dans les départements où le virus ne circule plus.

Fin mai, le gouvernement évaluera la situation des lycées avec l’objectif d’une réouverture début juin, avec la priorité mise sur les lycées professionnels.

Ce plan a été adopté dans la soirée par les députés à 368 voix pour, 100 contre et 103 abstentions.