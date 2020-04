La FTUSA prolonge les contrats d’assurances automobiles jusqu’au 10 mai 2020

La Fédération tunisienne des sociétés d’assurances (FTUSA) a décidé de prolonger la durée de validité des attestations d’assurance relatives aux contrats d’assurances automobile échus depuis le 22 mars 2020 et ce, jusqu’à 7 jours, après l’expiration de la période de confinement sanitaire global, soit le 10 mai 2020.

La Fédération a renouvelé, dans un communiqué, publié, lundi, son appel à l’ensemble des assurés, pour les autres contrats et services, de contacter les agences et les services centraux de leurs sociétés d’assurances afin d’obtenir les informations nécessaires et ce, via les voies de communication à distance tels que le téléphone, les sites électroniques, les adresses mails, les réseaux sociaux.

Et de préciser que ces mesures ont été prises suite à la décision de prolongation du confinement sanitaire global et dans un souci de lutter contre la propagation du covid-19 et de préserver les intérêts des assurés dans ces circonstances exceptionnelles.