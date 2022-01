La GEAPP lance un appel à partenariats

L’Alliance Energétique Internationale pour l’Humanité et la Planète (GEAPP, selon l’acronyme anglais),a annoncé un appel à partenariats pays afin d’aider les Etats à se constituer une réserve de projets énergétiques qui pourront être regroupés, reproduits et amplifiés et de générer des impacts importants du point de vue des émissions de CO2, de l’accès à l’énergie et de l’emploi vert.

Ces projets devraient attirer la participation du secteur privé et aider les pays à faire des progrès importants dans la réalisation de leurs objectifs et de leurs plans existants, selon le portail électronique de la GEAPP.

En effet, l’appel s’adresse aux pays en développement, aux pays confrontés à des obstacles importants qui l’empêchent d’assurer l’accès universel à l’électricité et aux pays qui n’ont pas atteint un seuil de consommation d’électricité de 1 000 kWh par personne et par an, suivant les critères du Minimum d’Energie Moderne.

Il cible aussi les pays qui comptent un nombre important de centrales à charbon déjà existantes ou dont la construction est prévue et les nations à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

La date limite a été fixée au 15 mars 2022.

La GEAPP a fait savoir que les pays devront élaborer et soumettre leur Expression de Vision (EV) du programme national transformationnel pour l’énergie (N-TEP).

L’EV est la première étape pour que les pays participent à l’appel à partenariats de pays 2022.

Pour les N-TEPs qui seront financés, l’alliance prévoit de prendre des engagements durables vis-à-vis des pays, sur un horizon de 5 à 10 ans, mais avec des jalons très clairs tout au long du processus, afin de garantir la convergence et l’engagement mutuel voulus et pour permettre d’adapter la stratégie en fonction des besoins.

L’alliance lancée le 2 novembre 2021 lors du sommet mondial des dirigeants de la COP 26, soutiendra prioritairement les N-TEPs qui aboutiront à trois types de projets énergétiques à savoir l’énergie renouvelable décentralisée (DRE), les énergies renouvelables sur réseau et l’abandon des combustibles fossiles.