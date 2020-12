La grève des magistrats se poursuivra jeudi et vendredi

Le bureau exécutif de l’Association des Magistrats tunisiens (AMT) a invité l’ensemble du corps à poursuivre la grève pendant encore deux jours.

Les magistrats continueront d’observer une grève les jeudi 9 et vendredi 10 décembre jusqu’à la conclusion d’un accord définitif avec le gouvernement. « Un accord qui définira des solutions sérieuses aux revendications des magistrats », lit-on dans un communiqué du bureau exécutif de l’AMT, publié, mercredi.

Vendredi dernier, le bureau exécutif de l’AMT a appelé les magistrats de l’ordre judiciaire, de l’ordre administratif et de l’ordre financier à poursuivre leur grève jusqu’au 9 décembre inclus.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de l’AMT, Anis Hmadi, a indiqué qu’un accord serait conclu, ce jeudi, entre les structures professionnelles et l’autorité de tutelle, au sujet des points litigieux, notamment en ce qui concerne les conditions de travail au sein des tribunaux et la situation matérielle des juges.

Il a appelé à la conclusion d’un accord définitif et à engager sérieusement le processus de réforme du service de la justice.