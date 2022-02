La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle se penche actuellement sur l’octroi d’une autorisation « temporaire » de diffusion à la chaîne privée « Nesma TV », en attendant qu’elle honore ses engagements, a annoncé, lundi, le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, Nouri Lajmi. La licence de diffusion sera accordée en vertu d’une convention « exceptionnelle » dont les clauses seront finalisées avec le représentant juridique de la chaîne, a fait savoir Lajmi dans une vidéo publiée sur la page officielle Facebook de la HAICA. Les deux parties, le conseil de la HAICA et le représentant juridique de la chaîne, Zied Ribaa, sont parvenues à un accord sur la question, a assuré Nouri lajmi, ajoutant que l’entrevue était « constructive et positive. » En contrepartie, le représentant juridique s’est engagé à fournir les garanties nécessaires pour couper rompre avec l’ancienne entreprise propriétaire de la chaîne et ouvrir une nouvelle page, dont le changement de l’appellation de la chaîne, a précisé Lajmi. Evoquant la situation des employés de la chaîne qui ont observé, mardi dernier, une manifestation de protestation devant le siège de la HAICA, Lajmi a révélé que le représentant juridique de la chaîne a promis de les réintégrer et de garantir leurs droits une fois que la chaîne reprendra la diffusion.

Le 27 octobre dernier, la HAICA avait procédé à la saisie des équipements techniques de diffusion de la chaine « Nesma TV ». En cause, « une diffusion sans licence », a argué la HAICA, rappelant à ce propos qu’elle a adressé à la chaîne plusieurs appels sans suite afin de suspendre immédiatement la diffusion.