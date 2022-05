La Holding aux 2,8 Milliards DT de revenus

Il n’y a pas que les banques, en Tunisie, pour réaliser un tel chiffre d’affaires. Les revenus consolidés de PGH (Poulina Group Holding) pour l’exercice 2021 ont totalisé 2 882 599 824 DT au 31 décembre 2021 (Plus de 2,8 Milliards DT) contre 2 293 947 835 DT au 31 décembre 2020. Le total du bilan consolidé était de presque 4 Milliards DT (3 996 369 427 DT pour l’exactitude).

Longtemps portant la marque du principal fondateur, Feu Abdelwaheb Ben Ayed, ce dernier peut dormir tranquille avec la relève qui assure toujours plus de revenus et toujours plus de bénéfices. Le chiffre d’affaires ne signifiant pas bénéfices directs, ces derniers ont pourtant dépassé en consolidé les 93,285 MDT, l’année dernière, en hausse de 18,348 MDT par rapport à l’exercice 2020, et après notamment 170 MDT en charge salariale et 14,8 MDT en impôts sur les bénéfices.

Il faut rappeler, pour comprendre ces chiffres, que le groupe compte 109 entreprises sous contrôle direct, quatre autres sous influence notable, et 10 autres participations indirectes et établies en Libye, ainsi que plus de 40 titres de participations dans divers secteurs, dont les banques, le leasing, la grande distribution, la concession automobile, le Cloud et l’informatique, et même le BTP en France.

Il est à signaler que le groupe Poulina, créé à l’initiative de promoteurs privés tunisiens en 1967, a démarré son activité avec une première entité d’élevage avicole. Au fil des années, la taille du groupe s’est considérablement développée, son activité s’est largement diversifiée, ce qui lui a permis d’occuper une place très importante sur le marché tunisien au niveau de plusieurs secteurs d’activités, et notamment, l’agriculture et l’agroalimentaire, l’industrie métallurgique et le bois, la céramique et le carton.

En individuel, PGH que dirige Slaheddine Langar sous la houlette de Khaled Bouricha avait l’an dernier, comme d’autres, souffert de la crise, et vu ses revenus décliner de plus 134,274 MDT en 2020, à seulement près de 74,5 MDT. Il faut noter, pour comprendre cette différence entre consolidé et individuel, que les revenus de la société PGH sont constitués essentiellement par des dividendes, des intérêts de placements, de prestations de services d’assistance et de revenus de location facturés aux sociétés du groupe et à des sociétés hors groupe. Les dividendes reçus par la société au cours de l’exercice 2021, ont totalisé 62,687 MDT.

Les charges du personnel ayant légèrement augmenté, et ceux des dotations substantiellement haussées, le résultat net marquait lui aussi le pas, baissant presque de moitié (60,5 MDT en 2021, contre 120,4 MDT en 2020), et la distribution de dividendes aussi (46,8 MDT après les 54 MDT de l’exercice 2020). A la fin de l’exercice 21, la trésorerie de fin d’exercice du groupe s’améliorait très substantiellement, passant du négatif (-1,29 MDT) au positif (13,284 MDT).

Il n’en demeure pas moins que les états financiers de l’exercice 2022 font apparaître un total du bilan d’un peu plus de 624, 928 MDT et un bénéfice net de plus de 60,580 MDT.

Notons à la fin que la rémunération brute annuelle servie par PGH a son Directeur Général au titre de l’année 2021, s’élève à 122 325 Dinars. Un chiffre plus que raisonnable que dans certaines banques, qui ne font, ni autant de revenus, ni autant de bénéfices !