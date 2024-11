La mairesse d’Amsterdam affirme que les émeutes n’étaient pas des pogroms

La mairesse d’Amsterdam Femka Halsema a accusé le gouvernement israélien et les hommes politiques néerlandais d’utiliser le terme « pogrom » à des fins de propagande pour attaquer la communauté musulmane.

Elle a déclaré qu’elle regrettait d’avoir qualifié les émeutes d’Amsterdam de « pogrom », car ce terme était utilisé à des fins de discrimination à l’encontre de la population marocaine et musulmane de la ville, ont rapporté les médias néerlandais lundi.

Dans une interview accordée au média public néerlandais NOS, Halsema a déclaré qu’elle n’utiliserait plus le terme « pogrom » pour décrire les événements et qu’elle avait eu tort de le faire initialement.

« Si j’avais su qu’il serait utilisé politiquement de cette manière, et aussi comme propagande… Je ne veux rien avoir à faire avec cela. Je ne veux rien avoir à faire avec cela », a déclaré. Halsema.

Le gouvernement israélien a parlé d’un « pogrom palestinien dans les rues d’Amsterdam » et, à La Haye, les mots ont été utilisés pour discriminer les Amstellodamois marocains, c’est-à-dire les musulmans. Ce n’est pas ce que je voulais dire ni ce que je souhaitais », a-t-elle dit.

