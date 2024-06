La Maison Blanche étudie la réponse du Hamas à la proposition de cessez-le-feu

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, déclare que les États-Unis ont reçu la réponse du Hamas à la dernière offre d’Israël concernant la libération des otages et un accord de cessez-le-feu, qui a été soumise aux médiateurs qataris et égyptiens ce mardi soir.

« Nous avons reçu la réponse que le Hamas a transmise au Qatar et à l’Égypte, et nous l’évaluons en ce moment même », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse virtuelle, ajoutant qu’il était « utile » que Hamas ait soumis sa réponse.

La réponse du Hamas et du Jihad islamique comprend des amendements à l’offre, rapporte Al Jazeera, ajoutant, en citant des sources anonymes, que les amendements proposés par la partie palestinienne comprennent le retrait d’Israël de l’ensemble de la bande de Gaza, y compris le poste frontière de Rafah et le « corridor de Philadelphie », qui s’étend sur 14 kilomètres le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte.

Reuters cite un responsable au fait des pourparlers, qui affirme que la réponse du Hamas comprend également un nouveau calendrier pour un cessez-le-feu permanent et le retrait des troupes israéliennes de Gaza.

