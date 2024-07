« La meilleure offre jusqu’à présent » : Israël reçoit la réponse de Hamas

Les médiateurs ont transmis à l’équipe de négociation israélienne la réponse du Hamas à la proposition de prise d’otages de Jérusalem, a déclaré mercredi le bureau du Premier ministre israélien dans un communiqué au nom du Mossad, ajoutant qu’Israël « examinait la réponse et répondrait aux médiateurs en temps voulu ».

Les responsables israéliens de la sécurité ont déclaré : « Il s’agit de la meilleure offre jusqu’à présent ; c’est une base de progrès ». Ils ont noté que plusieurs questions doivent encore être résolues, telles que la présence de l’armée dans le corridor Philadelphie, à l’extrémité sud de Gaza, et un droit de veto sur l’identité des prisonniers à libérer.

Un responsable de la sécurité a ajouté : « Le Hamas se rapproche du cadre de Biden, mais la question est de savoir s’il sera suffisant pour le cabinet israélien ».

Le Hamas a commenté la réponse qu’il a fournie en déclarant : « Nous avons échangé quelques idées avec les médiateurs ». Houssam Badran, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré à Al Jazeera : « Nous souhaitons parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre, et notre communication avec les médiateurs se poursuit. Nous avons échangé quelques idées avec les médiateurs pour arrêter la guerre et assurer un retrait complet de la bande de Gaza.

« Notre communication avec les médiateurs du Qatar et de l’Égypte se poursuit, et Washington exerce des pressions à sa manière. Basem Naim, haut responsable du Hamas, a déclaré au site arabo-américain Al-Monitor que « nous avons répondu avec plusieurs idées pour combler le fossé et garantir un accord sur Gaza ».

Auparavant, le bureau du Premier ministre avait publié une déclaration d’un « haut responsable de la sécurité » indiquant que « le Hamas continue d’insister sur une clause de principe dans le cadre qui empêcherait Israël de reprendre les combats après la première phase du plan, ce qui est inacceptable pour Israël ». D’autres lacunes n’ont toujours pas été comblées. Israël poursuivra les négociations tout en maintenant la pression militaire et diplomatique afin d’obtenir la libération des 120 otages, vivants ou décédés ». Cette déclaration a été publiée après qu’Israël a reçu la réponse du Hamas.

