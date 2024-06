Inauguration du complexe de l’enfance d’El Hafsia après rénovation

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa a inauguré vendredi matin le complexe de l’enfance d’El Hafsia après sa rénovation et son équipement en coopération avec l’agence Turque de coopération et de coordination.

La rénovation de ce complexe de l’enfance qui a été réalisée moyennant une enveloppe globale estimée à 350 mille dinars comprend les travaux de maintenance à l’intérieur du bâtiment et à l’extérieur, le raccordement aux réseaux d’électricité, d’eau potable et de climatisation, l’aménagement des bureaux administratifs, les espaces de cuisine et de restauration ainsi que l’équipement des clubs de loisirs et les espaces de jeux.

A cette occasion, la ministre de la famille a souligné l’importance de la réouverture de ce complexe de l’enfance compte tenu de son emplacement dans un quartier populaire à forte concentration démographique, saluant son rôle dans l’encadrement de plus 70 jeunes filles et garçons à travers les activités culturelles et de loisirs.

Elle a rappelé que plus de 106 complexe de l’enfance ont été lancés à travers toutes les régions offrant des activités éducatives, culturelles et sportives de qualité.

Moussa a affirmé que son département oeuvre à la promotion du rôle éducatif et social de ces espaces dans le cadre d’une nouvelle stratégie visant le lancement des clubs informatiques et robotiques, les jeux éducatifs et les sports individuels et de groupe, outre l’encouragement à la lecture.

A noter que la superficie globale du complexe de l’enfance d’El Hafsia est de 708 mètres carrés dont 330 mètres carrés d’espaces couverts.