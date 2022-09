La préparation du budget de l’Etat de 2023 au centre d’une rencontre entre Bouden et les ministres des Finances, du Commerce et de l’Agriculture

La préparation du budget de l’Etat de 2023 et la mobilisation des ressources financières nécessaires à la couverture des dépenses du troisième trimestre de 2022 ont été au centre d’une séance de travail tenue, jeudi, au siège du gouvernement à la Kasbah, entre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et les ministres des Finances, du Commerce et de l’Agriculture.

La rencontre a porté également sur la question de la hausse des prix et de la pénurie de certains produits de consommation ainsi que sur les moyens à même de surmonter les difficultés liés à l’approvisionnement de ces produits, indique un communiqué publié, vendredi, par la présidence du gouvernement.

La cheffe du gouvernement et ses ministres ont, par ailleurs, abordé d’autres questions comme les préparatifs de la prochaine saison agricole, la fourniture des semences et les solutions au problème de la rareté de l’eau.