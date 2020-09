La présidence de l’ARP appelle les tunisiens à s’unir derrière les forces sécuritaires et militaires

La présidence du bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), a appelé les tunisiens, à s’unir derrière les forces sécuritaires et militaires, dans la lutte contre le terrorisme et tous les types de crimes qui menacent la sécurité du pays.

Cet appel intervient, suite à l’attaque terroriste contre deux agents de la Garde nationale qui ont été percutés, dimanche, au niveau du croisement d’Akouda à El Kantaoui et dont l’un des deux agents a été tué.

« Cet acte lâche ne fera qu’inciter, davantage, les institutions sécuritaire et militaire à oeuvrer à la protection du pays des dangers ».

La présidence de l’ARP a présenté, dans ce cadre, ses condoléances aux institutions sécuritaire et militaire et à la famille du martyr, l’adjudant Sami Mrabet, notamment à son cousin, Sami Abdel’al, député du bloc Al Mostakbal. Elle a souhaité le rétablissement de l’adjudant, Rami Limam qui a été blessé.

Deux agents de la Garde nationale ont été percutés dimanche matin, par trois terroristes, à bord d’un véhicule, au niveau du croisement d’Akouda à El Kantaoui, indique le ministère de l’Intérieur, précisant que les trois assaillants ont été neutralisés.

Les unités sécuritaires ont procédé au ratissage de la zone et encerclé les assaillants et sont parvenues à les neutraliser après un échange de coups de feu.

L’adjudant Sami Mrabet a été tué lors de cette attaque, après avoir été transféré à l’hôpital tandis que l’adjudant Rami Limam y reçoit les soins nécessaires.