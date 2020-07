La Primature confirme la démission de Fakhfakh

La présidence du Gouvernement a publié, mercredi soir, un communiqué où elle a confirmé la démission d’Elyès Fakhfakh.

Dans ce communiqué, Fakhfakh souligne qu’au regard de l’intérêt national et dans le souci d’éviter au pays un surcroît de difficultés et des conflits d’institutions, il a présenté ce jour sa démission au président de la République afin de déblayer la voie vers une nouvelle piste de sortie de crise.

Elyès Fakhfakh a également affirmé qu’il assumera ses entières responsabilités tout en avertissant tous ceux qui seraient tentés de porter atteinte à la sécurité du pays et à ses intérêts vitaux que la loi sera appliquée sans aucun tolérance ni exception à tous quels qu’ils soient.