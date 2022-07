La production de tomate destinée à la transformation estimée à 53 mille tonnes

La production de tomate destinée à la transformation dans le gouvernorat de Gafsa est estimée à 53 mille tonnes répartie sur une superficie de 600 hectares, a indiqué le responsable au sein du commissariat régional au développement agricole Abdelsattar Ghobtane.

Selon la même source, 13 ha de la superficie générale de tomate (613 ha) seront transformés en tomate séchée destinée à l’exportation.

La production de tomate destinée à la transformation a baissé en 2022 à cause de la réduction des superficies plantées en tomate par rapport à la saison agricole précédente (875 ha) et ceci dans la cadre de la préservation des ressources hydrauliques et la rationalisation de la consommation.