La promotion de l’employabilité des étudiants en débat à Tunis

Les opportunités d’emploi pour les étudiants et l’adaptation de la formation universitaire aux besoins du marché de l’emploi ont été au centre des travaux d’un séminaire organisé à Tunis les 25 et 26 juin en cours à l’initiative de l’organisation internationale de financement IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale.

Des universitaires et des doyens de facultés des différentes régions du pays ont pris part à cet évènement visant à discuter les obstacles rencontrés par les institutions universitaires dans l’intégration des étudiants sur le marché de l’emploi.

A cette occasion, l’accent a été mis sur l’importance du réseautage avec les professionnels afin d’identifier les besoins des entreprises outre la nécessité d’inciter les jeunes à créer leurs propres projets et la promotion de l’usage de la technologie et de l’intelligence artificielle dans le processus scientifique.

- Publicité-