La rage et le découragement couvent chez les Kényans

« Nous devons réaliser que le projet de loi [de finances] n’est qu’une porte d’entrée pour toute la rage qui couve et le sentiment de découragement et de marginalisation que la majorité des Kényans ressentent, mais qui n’est très bien exprimé que par la jeune génération », a déclaré à Al Jazeera Abdullahi Halakhe, un analyste de la Corne de l’Afrique.

« Ainsi, le fait que le président dise qu’il retire son projet de loi ne résout pas les problèmes.

« Cependant, nous devons admettre que certains d’entre eux sont auto-infligés », a-t-il ajouté. « Le président a eu tout le temps du monde pour faire fonctionner ses propositions. Il est vrai que le Kenya est plongé dans une grave crise de la dette et qu’il ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour changer quoi que ce soit – par exemple, 7 shillings sur 10 collectés servent à payer la dette ; le ratio dette/PIB du Kenya est de près de 70 % – et qu’il n’a donc pas d’autre choix.

« Mais si elle [l’élite] affiche son mode de vie ostentatoire, si le président voyage littéralement toutes les semaines, si ses proches alliés se promènent en transportant de l’argent dans des sacs à main, en montrant aux gens les dernières chaussures et voitures de marque, alors les gens s’interrogeront.

« Nous n’avons aucun problème à payer la dette, mais nous demanderons des comptes.

