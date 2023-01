Le ministre Nasreddine Nsibi conseille les étudiantes en ingénierie

Très actif sur le réseau social professionnel LinkedIn, le ministre tunisien de l’emploi a publié ce Post : « Vous êtes é𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝗶𝗻𝗴𝗲́𝗻𝗶𝗲𝗿𝗶𝗲 et à la recherche d’opportunités pour mieux comprendre le monde professionnel, développer votre réseau, et acquérir des compétences interpersonnelles pour mieux vous imposer sur le marché du travail ? Vous êtes inspirée par des femmes qui ont réussi dans le domaine de la technologie et vous rêvez de visiter l’une des meilleures écoles d’ingénieurs au monde ?

Cette opportunité est faite pour vous !

Le programme « 𝗪𝗢𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 », qui dure 𝟰 𝗺𝗼𝗶𝘀, est composé d’une série de 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲𝘀 𝗱’𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲𝘀, de 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗻 𝗹𝗶𝗴𝗻𝗲, 𝗱’𝗮𝘁𝗲𝗹𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀, ainsi qu’une expérience internationale au Hunt Institute of Engineering & Humanities et à la Lyle School of Engineering de la Southern Methodist University de Dallas, Texas.

Ce programme est dédié aux étudiantes en ingénierie ayant un 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 et un 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲́ 𝗲𝗻 𝗮𝗻𝗴𝗹𝗮𝗶𝘀.

L’expérience WOmentoring Global est conçue pour soutenir le développement de carrière et la croissance personnelle des étudiantes ingénieures en Tunisie.

Ne ratez pas cette chance et postulez avant le 15 février 2023 : https://lnkd.in/exZWNSxB

Le programme est mis en place par l’association Open Minds Project en collaboration avec le Tunisia Policy Circle, le Hunt Institute for Engineering & Humanity et la Lyle School of Engineering. Il est soutenu par l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie à travers le Programme de transformation digitale ».

- Publicité-