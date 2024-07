La réouverture officielle du poste frontalier de Ras Jedir devant les échanges commerciaux

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, et son homologue libyen, Imed Mustapha Trabelsi, ont annoncé, lundi, au poste frontalier de Ras Jedir (Gouvernorat de Medenine) la réouverture complète du point de passage frontalier entre la Tunisie et la Libye dans les deux sens pour le trafic des voyageurs et des marchandises.

En annonçant officiellement la reprise des activités du poste frontalier, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a déclaré que cette réouverture renforcera les bonnes relations de coopération existantes entre la Tunisie et la Libye à différents niveaux et développera les échanges commerciaux entre les deux parties.

Nouri a réaffirmé la disposition des autorités tunisiennes à prendre les mesures et décisions appropriées pour faciliter le fonctionnement du poste frontalier et ce, au service des intérêts communs des deux pays.

Il a, à cette occasion, renouvelé l’engagement de la Tunisie envers les termes du procès-verbal d’accord sur la sécurité signé par les deux ministres, le 12 juin dernier à Tripoli, concernant aussi bien le fonctionnement du poste frontalier que le respect des règles de la sécurité routière pour les véhicules, l’absence de frais supplémentaires conformément au principe de réciprocité, ainsi que d’autres questions telles que les homonymies, la présence sécuritaire au poste frontalier et l’échange d’informations entre les services de sécurité des deux pays.

Le ministre a rappelé la solidité des relations historiques qui lient la Tunisie et la Libye et les défis communs auxquels la région est confrontée en cette période délicate que traversent les deux peuples.

Il, par ailleurs, exprimé la volonté du ministère de l’Intérieur de coopérer positivement avec les propositions visant à renforcer davantage les relations, conformément à la volonté des dirigeants des deux pays de relever les défis communs.

De son côté, le ministre libyen de l’Intérieur a déclaré lors d’un point de presse organisé pour l’occasion que le poste frontalier reprend aujourd’hui ses activités pour les voyageurs et les marchandises selon les procédures légales et réglementaires conformément au procès-verbal d’accord signé entre les deux parties visant à garantir la bonne marche du travail notamment en matière de sécurité et de services.

Il a également rappelé la volonté et les efforts déployés par les deux pays pour l’ouverture d’autres passages frontaliers entre la Tunisie et la Libye, tels que les postes d’ « al-Assa » et de « Mechehed Salah » (Tataouine), afin de faciliter davantage le passage dans les deux sens entre les deux pays.

Rappelons que le poste frontalier de Ras Jedir était fermé côté libyen depuis mars dernier. Le poste n’a repris ses activités partiellement que le 13 juin dernier après la signature d’un accord entre les ministres de l’Intérieur des deux pays le 12 juin, qui comprend plusieurs points visant à améliorer et à faciliter les conditions de passage à ce poste frontalier et à l’organiser conformément à la loi.