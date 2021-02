Programme des matches du championnat de Tunisie de volley-ball, prévus samedi 6 février à huis clos:

Poule A:

4ème journée retour

Salle de la Soukra (15h00)

Tunisair Club – ES Sahel

Salle de Sidi Bousaid (15h00)

Saydia Sport Sidi Bousaid – MS Bousalem

Salle Zouaoui Tunis (16h30)

Espérance ST – US Carthage

Poule B:

2ème journée retour

Salle de BSfax :

11h00: UST Sfax – F.Hammam-Ghezaz

13h30: ASTT Sfax – CO Kélibia

15h00- CS Sfaxien – AS Marsa

