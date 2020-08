La SFBT affiche un résultat net de 116,7 MD durant le premier semestre de 2020

La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) a affiché un résultat net de 116,7 millions de dinars, durant le premier semestre de l’année 2020 contre 116,4 MD durant la même période de 2019, selon ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2020 et publiés sur le site de la Bourse de Tunis.

Selon la même source, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 309,3 MD, à fin juin 2020, contre 290,6 MD à fin juin 2019. Ses charges d’exploitations sont passées de 233,3 MD à 246,4 MD.

Son résultat d’exploitation durant le premier semestre de 2020 s’est établi à 65,8 MD contre 59,8 MD durant le premier semestre de 2019. Les produits des placements ont atteint 68,9 MD à la fin du premier semestre de 2020 contre 69,4 MD en 2019.

Les ventes de bière sur le marché local ont permis de compenser la baisse des ventes de bière à l’export

La SFBT a été autorisée à travailler en tant qu’industrie agro-alimentaire, lors de la période de confinement qui a été décrétée à partir du 22 mars 2020 à cause de la pandémie de COVID 19. Après quelques perturbations liées aux problèmes des autorisations de circulation et à l’arrêt des transports en commun, la situation s’est progressivement améliorée.

Pour les boissons gazeuses, la société a retrouvé une activité normale. La progression des ventes des bouteilles de tailles familiales consommées à domicile a permis de compenser la baisse des ventes des bouteilles de petites tailles consommées dans les cafés, hôtels et restaurants fermés pendant la période de confinement.

Pour la bière, les ventes sur le marché local ont permis de compenser la baisse des ventes de bière à l’export.

La SFBT a par ailleurs, souligné que globalement et à ce jour, la crise sanitaire et le confinement général décrété par l’Etat tunisien, n’ont pas eu d’impacts significatifs sur les états financiers intermédiaires.