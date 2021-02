La situation aux frontières tuniso-libyennes «en voie d’amélioration»

Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bertégi, a déclaré que la situation aux frontières tuniso-libyennes « va dans le sens d’une amélioration » grâce aux tentatives d’apaisement et de dialogue entre les différentes parties libyennes.

La situation sécuritaire en Libye s’améliorera, de son côté, progressivement, ce qui aura un impact positif sur la situation aux frontières tunisiennes avec la Libye, a-t-il estimé, lundi, dans une déclaration aux médias, au terme d’une séance à huis clos devant la commission de la Sécurité et de la Défense à l’Assemblée des représentants du peuple, une séance consacrée à la situation sécuritaire sur les frontières tuniso-libyennes.

Selon le ministre de la Défense, les députés, membres de la commission, ont insisté sur la nécessité d’assurer la sécurité le long des frontières entre la Tunisie et la Libye. Et d’ajouter que les parlementaires ont relevé, lors de la séance, que l’armée tunisienne doit « être entièrement prête à défendre les frontières et à agir avec promptitude contre toute tentative de contrebande et de crime organisé ».

Il est à rappeler que le Forum de dialogue politique libyen avait élu, vendredi 5 février, à Genève, en Suisse, la liste conduite par Mohamed Younes Menfi à la présidence du Conseil de la présidence, dotant ainsi la Libye d’une nouvel exécutif provisoire unifié, chargée de superviser la transition jusqu’aux élections générales du 24 décembre prochain.

La liste gagnante a obtenu 39 voix sur 73. Elle est composée de : Mohammad Younes Menfi, Président de la Présidence du Conseil de présidence ; Moussa Al-Koni et Abdallah Hussein Al-Lafi, membres du Conseil de la présidence ; et Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, Premier ministre désigné.