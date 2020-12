La société civile condamne les actes de violence et appelle à manifester

Des organisations et associations de la société civile ont condamné, avec force, les actes violents et les propos véhéments proférés, lundi, au parlement, par les députés de la coalition al-Karama à l’égard de leurs collègues du bloc démocratique.

Le discours haineux des députés d’al-Karama compromet la responsabilité constitutionnelle des membres de ce groupe parlementaire, soulignent-elles dans une déclaration commune, publiée lundi soir.

Elles appellent toutes les composantes de la société civile à manifester, jeudi, devant le Palais du Bardo, pour protester contre la violence et le climat de haine et de tension au sein du parlement.

Elles condamnent les différentes formes de violence qui sont contraires aux valeurs de la démocratie, aux valeurs de l’action politique responsable et au projet civique prôné par la révolution.

Le discours et le comportement de certains députés menacent les fondements de la démocratie et les institutions de l’Etat. Ils portent atteinte aux principes de la loi fondamentale, déclarent-elles.

Ces associations font porter la responsabilité de cette situation de chaos au sein du parlement au bureau de l’Assemblée des représentants du peuple en général et à son président en particulier.

Elles mettent en garde contre les pratiques de la coalition al-Karama qui mène une campagne méthodique pour stigmatiser la démocratie et nuire aux acquis de l’action parlementaire.

Les organisations et associations signataires sont :

– Al-Bawsala

– Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme

– Association tunisienne des femmes démocrates

– Forum tunisien des droits économiques et sociaux

– Voix des femmes

– Avocats sans frontières

– Organisation mondiale contre la torture

– Association tunisienne de défense des libertés individuels