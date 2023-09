La Sotrapil double tous ses chiffres

Au 30 juin dernier, la Sotrapil (Société de transport des hydrocarbures par Pipeline) a plus que doublé ses revenus. Ils passaient de 9,439 MDT à 20,244 MDT en glissement annuel. Ses charges d’exploitation aussi ont augmenté de presque 5 MDT, et c’est certainement les revenus de placement qui doublaient pratiquement à 4 MDT, qui ont sauvé la mise à la Sotrapil et l’ont amenée à un bénéfice de plus de 9,377 MDT, contre 4,3 MDT une année auparavant, malgré le doublement de ses impôts. L’IS payé par cette entreprise publique est en effet passé de 2,344 MDT en juin 2022, à 5,404 MDT à la fin juin dernier

- Publicité-