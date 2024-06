La STB : Les chiffres parlent d’eux-mêmes

Lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire de la Société Tunisienne de Banque (STB) pour l’exercice 2023, le président du Conseil d’administration de la STB Atef Majdoub a fait savoir que la banque a poursuivi son soutien à l’État et aux entreprises publiques, tout en essayant d’assainir son portefeuille.

A noter que cette assemblée s’est tenue sous l’égide du président du Conseil d’administration Majdoub et du directeur général par intérim de la banque Nabil Frini, en présence de la mandataire spéciale de l’État, Basma Loukil. Le tout sous l’œil de deux huissiers de justice.

La banque a terminé 2023 avec un résultat net de 42,1 millions de dinars (MD) contre 73,1 MD un an auparavant, en baisse de 42,4%, malgré un impôt sur les bénéfices de 51,96 MD, une contribution conjoncturelle de 10,39 MD, un don d’aide sociale de 60.000 dinars et une contribution sociale de solidarité. En outre, un effort supplémentaire d’approvisionnement a été effectué pour plus de 234 MD.

Côté performances, les dépôts et avoirs de la clientèle ont enregistré une évolution de 3%, pour se situer à près de 10,18 milliards de dinars alors que les créances nettes à la clientèle ont diminué de 4,6%, atteignant 10,51 milliards de dinars. Le Produit net bancaire (PNB) a atteint 685,1 millions de dinars fin décembre 2023 contre 696,5 millions de dinars fin décembre 2022, en baisse de 1,6%. Le coefficient d’exploitation s’est établi à 48,9%, reculant de 4,6 points.

En termes de ratios de gestion et de rentabilité, la banque termine son exercice 2023 avec un ratio Tier 1 de 10,22%, un ROA de 0,3% et un ROE de 4,3%. Le ratio de solvabilité se situe à 13,64% alors que le ratio liquidité (LCR) passe à 216,7%. Le ratio crédit/dépôts (LTD) est de 110,3%. Le taux de créances classées (CDL) s’est situé à 18,1 pour un taux de couverture des créances classées de 46,4%, à cause de l’impact des opérations de radiations et de cession de certaines créances compromises.

Pour sa part, le groupe STB Bank a fini l’exercice 2023 avec un résultat consolidé de 51,21 MD hors modification comptable, en baisse de 48,7%. Le PNB consolidé réalisé diminue, quant à lui, de 1,9% pour se situer à 714,68 millions de dinars.

Les réserves et observations des commissaires aux comptes ont été nombreuses, notamment en ce qui concerne des comptes en devises, certains actifs et passifs outre l’absence d’un inventaire physique, l’approvisionnement de certaines créances, etc. Certes, la banque a fait des provisions, mais les commissaires aux comptes n’ayant pas d’idée sur la réalité des choses, demeurent sceptiques et réclament l’apurement de ces comptes pour une meilleure visibilité.

Les actionnaires minoritaires réclament la nomination d’un DG avec tous les pouvoirs qui lui sont dus.

En outre, les petits-porteurs ont évoqué la Banque franco-tunisienne (BFT), la Tunisian Foreign Bank (TF Bank) et la Sonibank et qui représentent un fardeau pour la banque. Et pour cause, la BFT, déclarée en cessation de paiement, est en liquidation alors que deux autres banques ont participé au consolidé avec -8,24 MD pour la TF Bank et -879.000 dinars pour la Sonibank.

Abderrazak Gabsi : Il est nécessaire de lever les réserves le plus rapidement possible

En réponse à ces interrogations, le commissaire aux comptes Abderrazak Gabsi a noté que le mangement a fait beaucoup d’efforts et que la STB a conscience des problèmes, ayant fait des provisions.

Cela dit, il est nécessaire, selon lui, de faire un apurement, qui ne peut être qu’au bénéfice de la banque.

Et d’assurer qu’il est impératif de lever les réserves le plus rapidement possible.

Pour sa part, la mandataire spéciale de l’État a félicité les commissaires aux comptes pour leurs travaux, soulignant que beaucoup de détails ont éclairé les actionnaires.

Elle a promis de transmettre les remarques et propositions formulées aux structures compétentes.

Elle a appelé le conseil d’administration et le mangement à œuvrer pour la levée des réserves formulées.

En ce qui concerne la cession des participations étrangères notamment la TF Bank, Basma Loukil a rappelé que cela dépend des orientations stratégiques de l’État.

S’agissant de la nomination d’un DG, la mandataire a indiqué qu’un appel à candidature a été lancé.