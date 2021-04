La STB remporte deux prix internationaux dans le domaine de la numérisation des banques

La Société tunisienne de banque (STB), a remporté mercredi, lors de la cérémonie annuelle organisée par «Trusted Advisors», à Dubai, le prix de la meilleure stratégie de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) avec orientation transformationnelle et le prix de meilleure solution de tableaux de bord clients, sur 12 banques d’Afrique et du Moyen-Orient.

«Trusted Advisors», organisme international spécialisé dans l’accompagnement du changement et des transformations, a organisé sa cérémonie annuelle des Transformers Awards, dédiée aux meilleurs projets de transformation des acteurs du secteur bancaire en Afrique et au Moyen Orient. Y étaient présents, d’éminentes personnalités du monde financier. Le directeur général de la STB , Mohamed Chouikha, a indiqué lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’Agence TAP, que les projets qui ont été primés, s’inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociale de la banque, qui assure un encadrement aux startups, en les aidant à s’adapter à l’environnement dans lequel elles évoluent.

»Les prix décernés vont permettre d’améliorer la notation de la banque ainsi que son image de marque, en plus de la promotion de l’excellence dans le domaine de la responsabilité sociétale ». D’après lui, la responsabilité sociale est une opportunité pour promouvoir une image différente de la banque et proposer une image alternative d’une banque sociale ayant un but lucratif et qui prend en charge la responsabilité sociétale, en se focalisant sur l’amélioration de l’environnement scolaire et en adoptant une stratégie complémentaire pour préserver l’environnement .

Selon la présidente du conseil d’administration et administrateur délégué de la STB, Néjia Gharbi, la restructuration de la banque, dans laquelle l’Etat détient 83% du capital, a permis de surmonter les difficultés de la banque et de sortir ses indicateurs de la zone rouge,