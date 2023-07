La Tunisie a accueilli 350 mille patients étrangers en 2022, dont 30% sont des ressortissants subsahariens, a indiqué le directeur général du Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie (Cepex), Mourad Ben Hassine.

Le responsable s’exprimait lors de la 6e réunion sectorielle visant à stimuler les exportations dans le secteur de la santé, tenue le 13 juillet courant, à la maison de l’exportateur.

S’appuyant sur les derniers indicateurs de la Banque Centrale de Tunisie, le responsable a indiqué que les services de santé destinés aux étrangers ont enregistré une évolution en 2021, pour atteindre 3,5% de l’ensemble des prestations médicales destinées à l’exportation, contre 2,7% en 2019. Selon lui, les exportations tunisiennes des services de santé sont destinées essentiellement, aux marchés algérien et libyen qui représentent 80% des exportations dans ce secteur. Et de rappeler que la Tunisie est la première destination en Afrique en termes de nombre de patients et de recettes. Par ailleurs, elle occupe le 38 place sur 46 destinations dans le monde, dans l’index du tourisme médical 2020-2021.

Lors de cette réunion, les participants ont recommandé d’accélérer la publication des textes de loi organisant le secteur d’activité des intermédiaires de la santé et de mettre en place une stratégie nationale afin de promouvoir les exportations des services de santé. Ils ont également jugé indispensable de réviser la réglementation relative à l’octroi des autorisations aux patients étrangers et de créer des lignes aériennes reliant la Tunisie aux pays de l’Afrique subsaharienne.