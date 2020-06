La Tunisie a alloué 1,8% de son PIB, à la lutte contre le coronavirus

Le budget alloué par la Tunisie à la lutte contre la pandémie du coronavirus représente 1,8% de son PIB, contre 22,1% du PIB pour le Japon, 14,1% pour l’Espagne et 13,9%, pour l’Allemagne, c’est ce qui ressort d’une étude élaborée par l’agence de notation financière locale, Pronoia By Reckon (PBR), basée sur un échantillon de 20 pays, dont la Tunisie.

D’après cette agence, le budget alloué par notre pays est « majoritairement orienté vers les dépenses à caractères économiques et sociales ». Pour ce qui est du budget alloué par habitant, il n’a pas dépassé les 61 dollars, alors que le Japon a mobilisé une enveloppe par habitant à hauteur de 8700 dollars. Idem pour Singapour et l’Australie qui ont alloué des budgets respectifs par habitant, de l’ordre de 8000 dollars et 7400 dollars.D’après l’agence PBR, le budget de la Tunisie « reste en adéquation avec son nombre d’habitants et la densité de sa population ». En termes de budget alloué à la lutte contre le coronavirus par cas confirmé, l’agence a fait ressortir une budget mobilisé en Tunisie s’élevant à 724 mille dollars, qui reste très limité par rapport aux enveloppes mobilisées par le Japon (74 millions de dollars), l’Australie (27 millions de dollars) ou la Chine (4 millions de dollars).

L’agence a estimé, dans ce cadre, que « grâce à la proactivité de sa stratégie et à la réussite de son confinement (interne et externe), la Tunisie a su maîtriser la propagation du virus sur son sol ».