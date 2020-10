La Tunisie abrite le congrès arabe de l’habitat

La Tunisie abrite les, 22 et 23 décembre 2020, la 6ème édition du congrès arabe de l’habitat qui se tiendra pour la première fois par visioconférence, compte tenue de la crise sanitaire mondiale due à la propagation du coronavirus dans le monde.

Dans un communiqué, le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, souligne sa volonté de garantir la réussite de ce congrès auquel participeront tous les pays arabes à travers la technique de la visioconférence , et ce en coordination avec les spécialistes et les pays qui ont déjà eu une expérience dans ce domaine.

Le secrétariat général de la Ligue Arabe prendra en charge la tenue de la 37ème session du conseil des ministres de l’habitat et de la reconstruction qui se tiendra à distance le 21 décembre 2020.

Ce congrès constitue une occasion pour prendre connaissance des différentes expériences menées par les pays arabes et d’échanger les expertises dans le domaine de l’habitat, la construction durable et le développement urbanistique.

