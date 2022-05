Habitat : L’irréalisable quête de l’acquisition d’un logement

Le secteur de l’habitat a traversé beaucoup de difficultés durant les cinq dernières années et ce, à cause de la hausse des prix des matériaux de construction. Dans une déclaration à Mosaïque FM le directeur général de l’habitat au ministère de l’Équipement, Najib Snoussi , tout en posant ce diagnostic, a expliqué que les citoyens ne sont plus en mesure d’acquérir des logements.

Il a, par ailleurs, rappelé que l’Etat a mis en place plusieurs mécanismes pour faciliter l’acquisition des logements à l’instar du programme du premier logement ayant pour objectif d’aider les citoyens à moyens revenus d’acquérir un logement à travers la mise en place d’un crédit abordable avec des conditions favorables qui permet de couvrir l’autofinancement à hauteur de 20%.