La Tunisie prend part à la 38ème session du Conseil des ministres arabes de l’habitat et de l’urbanisation

Une délégation tunisienne dirigée par la ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzeri a pris part, le 14 décembre 2021, aux travaux de la 38 ème session du Conseil des ministres arabes de l’habitat et de l’urbanisation tenue en Jordanie, selon un communiqué du ministère de l’Equipement mardi à Tunis. Elle a également participé également au 4ème Forum ministériel arabe sur le logement et le développement urbain durable, tenu à Amman, en Jordanie, sur le thème ′′ Vers des villes flexibles et résilientes» .

- Publicité-

Présidant ce forum, Zenzeri a mis l’accent sur le renforcement de la coopération arabe dans les domaines de l’habitat et de développement urbain, ainsi que la nécessité d’ouvrir de nouvelles perspectives pour l’échange d’expériences et de compétences.

A la fin des travaux, la ministre a cédé la présidence du Conseil, au ministre jordanien des Travaux publics et de l’habitat Yahya Al-Kasbi, d’après la même source.

La Tunisie présidait ce conseil depuis décembre 2020, date de la tenue à Tunis, des travaux de la 37 ème session du Conseil des ministres arabes de l’habitat et de l’urbanisation.