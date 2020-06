La Tunisie achète 176 000 tonnes de blé et 50 000 t d’orge

L’office tunisien des céréales a acheté environ 176.000 tonnes de blé tendre et 50.000 tonnes d’orge fourragère dans le cadre d’un appel d’offres international qui s’est clôturé jeudi, ont déclaré les négociants européens.

Les céréales peuvent toutes être d’origines facultatives.

Le prix le plus bas payé pour le blé tendre serait de 211,98 dollars la tonne c&f, et celui pour l’orge serait de 196,23 dollars la tonne c&f.