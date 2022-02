La Tunisie compte plus de deux millions de voitures

Le président de la Chambre syndicale nationale des concessionnaires automobiles, Brahim Debbeche a indiqué , lundi, sur les ondes de Mosaïque FM, que le nombre des voitures enregistrées en Tunisie dépasse les deux millions.

- Publicité-

Il a ajouté que plus de 50% des voitures en circulation ont franchi la barre des dix ans et que certains véhicules ont même dépassé les quinze ans et sont devenus un fardeau financier pour leurs propriétaires. « Les voitures vieillissantes consomment plus de carburant et requièrent plus de pièces de rechange », a-t-il souligné.

Debbeche a, également, appelé à la mise en place d’une nouvelle politique fiscale pour permettre aux citoyens de renouveler leurs voitures, surtout après la flambée des prix et la baisse du pouvoir d’achat.