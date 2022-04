La Tunisie exclut la restructuration de sa dette dans tout accord avec le FMI

Les responsables de la Banque centrale de Tunisie affirment que tout accord de renflouement financier et économique conclu avec le Fonds monétaire international n’inclura pas la restructuration de sa dette internationale, selon un investisseur informé de ses plans, cité par Bloomberg.

La BCT a précisé sa position lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs organisée la semaine dernière par Bank of America Corp, a déclaré Brad Wickens, un partenaire fondateur du fonds spéculatif Broad Reach Investment Management, basé à Londres et spécialisé dans les marchés émergents, qui a été invité à l’écouter. L’entreprise est investie dans la dette tunisienne, mais Wickens a refusé de donner des détails sur sa position, indique Bloomberg.

« La banque centrale a été très claire avec un grand nombre d’investisseurs en affirmant que tout programme ne comprendrait pas de restructuration de la dette », a-t-il déclaré. « Une restructuration de la dette pour un petit montant d’euro-obligations n’aiderait pas vraiment la situation du tout ».

Un prêt substantiel du FMI à court terme !

Un programme d’aide du FMI qui n’inclut pas la restructuration de la dette internationale comme condition donnerait un coup de fouet à l’économie tunisienne sans obliger les investisseurs à partager une partie du fardeau. La Tunisie a au moins 5 milliards de dollars d’euro-obligations en circulation, selon les données de Bloomberg.

« Nous pensons que l’invasion de l’Ukraine par la Russie va déclencher un nouveau chapitre du scénario du FMI avec plus d’indulgence et peut-être même des programmes d’aide alimentaire », a déclaré Wickens. « La Tunisie pourrait bénéficier d’un prêt substantiel du FMI à court terme, ce qui débloquera d’autres prêts multilatéraux et bilatéraux. »

Depuis le début de la guerre, le FMI a discuté d’un certain nombre d’accords avec des souverains en difficulté, notamment un accord préliminaire de prêt de 3 milliards de dollars pour le Liban.

Le gouvernement égyptien a déclaré le mois dernier qu’il demanderait également l’aide du prêteur basé à Washington. Les défenseurs de la Tunisie, dont Wickens, espèrent que le pays, qui a souffert d’une décennie de faible croissance économique, pourrait devenir le prochain bénéficiaire du soutien du FMI.

« Nous considérons la Tunisie comme l’un des crédits en difficulté qui est le plus susceptible d’augmenter au cours des trois à six prochains mois », a déclaré Wickens.

Un porte-parole du FMI a refusé de commenter pour cet article, se référant à une déclaration du 30 mars qui n’abordait pas la question de la restructuration de la dette internationale du pays.

« En ce moment, nous continuons à nous tenir aux côtés des autorités tunisiennes dans leurs efforts pour faire avancer les réformes économiques et sociales au profit de la population », indique le communiqué.

Un défaut de la Tunisie n’est pas le scénario de base

Entre-temps, les défis économiques auxquels la Tunisie est confrontée continuent de s’accumuler, la crise du coût de la vie rendant plus difficile pour le gouvernement de réduire les dépenses. La situation pourrait être encore compliquée par les mesures prises par le président Kais Saied pour s’arroger davantage de pouvoirs et dissoudre le parlement du pays, ce qui a suscité des protestations sporadiques, souligne Bloomberg.

La situation politique tourmentée du pays et les retombées de l’Ukraine signifient que la Tunisie pourrait « faire défaut plus tôt que tard », a déclaré James Swanston, économiste spécialiste du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord chez Capital Economics à Londres, dans un rapport publié la semaine dernière.

L’annonce par le Sri Lanka, mardi, de l’arrêt de tous les paiements en cours aux détenteurs d’obligations a suscité une nouvelle inquiétude quant au risque de défaut de paiement chez les investisseurs dans la dette des marchés émergents. Malgré cela, les problèmes auxquels la Tunisie est confrontée ne sont pas de la même ampleur, assure GAM Holdings, qui détient la dette du pays.

« Un défaut ou une restructuration au cours des douze prochains mois n’est pas le scénario de base », a déclaré Richard Briggs, un gestionnaire de fonds basé à Londres au sein de la société, cité par Bloomberg. « La Tunisie a encore la capacité de payer en grande partie parce qu’elle a des réserves de change élevées et qu’elle a réussi à les maintenir à des niveaux raisonnablement stables. »