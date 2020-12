La Tunisie réexporte du pétrole

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le mois de novembre 2020 montrent que les exportations ont baissé de (-0,8%) sur un an (+1,9% en octobre). Ils ont atteint le niveau de 3621 MD contre 3651,7 MD en novembre 2019.

Cette baisse est expliquée d’une part par la diminution observée au niveau du secteur des mines, phosphates et dérivés de (-36,7%), du secteur textile, habillement et cuirs de (-11,7%) et du secteur des industries mécaniques et électriques de (-1,1%) et d’autre part par la hausse enregistrée dans le secteur de l’énergie (+267,2%) et le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires (+5%).

La répartition par pays dénote des baisses des ventes de la Tunisie vers certains partenaires européens, essentiellement la France (-10,7%) et l’Italie (-3%). La même évolution est observée vers certains pays arabes tels que la Libye (-32,1%) et l’Egypte (-28,8%). En revanche, les ventes de la Tunisie augmentent avec l’Espagne (+13,2%) et avec l’Allemagne (+8,9%).