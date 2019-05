La Tunisie se serait bien passée de cette sombre réputation

253 tunisiens, dont 4 femmes et 57 enfants, ont immigré clandestinement en Italie durant les quatre premiers mois de 2019 selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

Malgré la chute du nombre par rapport à la même période de 2018 (1910 immigrés tunisiens), 32% des migrants qui débarquent sur les côtes italiennes sont des Tunisiens, suivis par les Algériens (12%) et les Irakiens (10%).

La Tunisie demeure également le plus important pays d’embarcation vers l’Italie; 37% des arrivées par mer ont quitté la Tunisie, atteignant le plus souvent les rivages à Lampedusa. La grande majorité des individus partant de la Tunisie embarquent à Sfax, suivi de Mahdia et Haouaria.

La Libye, qui était le principal point de départ en 2017 avec 70%, est deuxième en 2019 avec 27%. Les immigrés y embarquent souvent à Zuwarah, suivi par Abu Kammash, Sabratha et Garabulli.