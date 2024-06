La Tunisie va acheter 125 000 tonnes de céréales

L’Office tunisien des céréales a lancé un appel d’offres international pour l’achat d’environ 50 000 tonnes de blé tendre et d’environ 75 000 tonnes d’orge fourragère pour l’alimentation animale, ont indiqué jeudi des négociants européens.

L’origine était facultative. La date limite de soumission des offres de prix dans le cadre de l’appel d’offres est fixée au vendredi 7 juin.

Le blé est recherché en deux lots de 25 000 tonnes et l’orge en trois lots de 25 000 tonnes, avec un éventail de périodes d’expédition possibles en fonction de l’origine que le vendeur décide de fournir.

Le blé devait être expédié entre le 1er et le 25 juillet, selon l’origine, et l’orge entre le 20 juin et le 30 juillet.

Les négociants ont indiqué que le financement des appels d’offres était assuré par la Banque mondiale, l’une des organisations qui aident la Tunisie à faire face à sa situation financière difficile, caractérisée par une pénurie de fonds extérieurs.

Lors de son dernier appel d’offres pour le blé tendre, le 22 mai, l’office des céréales a acheté environ 100 000 tonnes au prix le plus bas de 273,69 dollars la tonne, coût et fret (c&f) inclus.

Les prix du blé dans l’UE ont atteint leur niveau le plus élevé depuis un an le 27 mai, en raison des craintes que le mauvais temps n’endommage la récolte russe. Mais la chute des prix du blé au début du mois de juin a conduit l’Algérie et l’Égypte à acheter plus de 1,2 million de tonnes dans le cadre d’appels d’offres internationaux lancés cette semaine.