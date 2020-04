La Tunisie va acheter des avions américains AT-6C “Texan II” d’entraînement, d’attaque et de reconnaissance

La Tunisie emboîte le pas à d’autres pays du Moyen-Orient comme l’Irak, Israël et le Maroc et projette d’acquérir l’avion américain AT-6C “Texan II” d’entraînement, d’attaque et de reconnaissance. Elle veut en acheter douze, mais des problèmes de budget font que l’achat initial n’est que de quatre. Comprises aussi dans le marché 512 bombes de 113 kg.

Ces bombes sont principalement utilisées avec des kits de guidage qui transforment les bombes en bombes guidées par GPS. Il existe également 3 290 missiles APKWS de 70 mm à guidage laser. L’APKWS est un missile à guidage laser moins cher et quatre d’entre eux coûtent autant qu’un Hellfire. L’APKWS a été très populaire auprès des pays ayant des budgets de défense beaucoup plus modestes mais ayant besoin de missiles à guidage laser.

La Tunisie achète également deux réacteurs T-6 de rechange et des systèmes de conduite de tir pour les bombes GPS et les missiles à guidage laser. Ce contrat global, qui comprend la formation, les pièces de rechange et la maintenance, coûtera 326 millions de dollars. La version texane “C” comprend des points d’appui sur les ailes pour le transport des bombes et des missiles, ou des nacelles pour la reconnaissance et la collecte de renseignements. L’Irak a déjà commandé 24 AT-6C en 2014 et les a utilisés très efficacement depuis lors.