La Turquie et la Grèce ont repris leurs discussions sur leurs différends en Méditerranée

La Turquie et la Grèce ont repris lundi leurs discussions pour tenter de régler leurs différends territoriaux en Méditerranée, théâtre de vives tensions entre les deux voisins en 2020, a-t-on appris de sources diplomatiques.

- Publicité-

Soixante séances de pourparlers entre 2002 et 2016 n’ont pas abouti à de grandes avancées entre les deux pays, membres de l’Otan, qui revendiquent tous deux des zones potentiellement riches en hydrocarbures.

Ankara et Athènes ont fait preuve d’un optimisme mesuré avant la reprise de ces négociations à Istanbul, tout en continuant à échanger des critiques.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré la semaine dernière que son pays abordait ces discussions avec optimisme mais « zéro naïveté » tandis que le président turc Recep Tayyip Erdogan a formulé l’espoir que la reprise des pourparlers marque le début d’une nouvelle ère.

On ignore quel est l’ordre du jour exact de ces discussions.

La Grèce a déclaré samedi qu’elle n’accepterait de discuter que de la démarcation des zones économiques exclusives et du plateau continental en Méditerranée orientale, et non pas de sujets de « souveraineté nationale ».

La Turquie, de son côté, souhaite que les pourparlers portent sur les mêmes thèmes que lors des 60 précédentes séances, y compris la démilitarisation des îles de la mer Egée et les désaccords sur les espaces aériens.