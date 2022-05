Les « poumons de la Méditerranée » en péril écocide en Tunisie

Sous les eaux de la Méditerranée, au large de la Tunisie, des prairies d’algues vertes ondulant doucement fournissent des habitats marins vitaux pour les flottes de pêche et un tampon anti-érosion pour les plages dont dépend l’industrie du tourisme.

Plus important encore, l’herbe marine est une réserve de carbone et un producteur d’oxygène si importants – essentiels pour ralentir les effets dévastateurs du changement climatique – que l’Initiative pour les zones humides méditerranéennes (MedWet) l’appelle « les poumons » de la mer.

Mais, tout comme les actions dues à l’homme qui, ailleurs, dévastent les forêts d’arbres sur terre, les scientifiques avertissent que l’activité humaine conduit l’herbe sous la mer à la destruction à grande vitesse – avec de terribles impacts environnementaux et économiques.

Appelée Posidonia oceanica, d’après le dieu grec de la mer Poséidon, l’herbe marine recouvre les fonds marins de la Méditerranée, de Chypre à l’Espagne, aspirant le carbone et freinant l’acidité de l’eau.

« Posidonia oceanica… est l’une des plus importantes sources d’oxygène fournies aux eaux côtières », indique MedWet, un réseau intergouvernemental régional de 27 membres.

La Tunisie possède les plus grands herbiers, s’étendant sur plus de 10 000 kilomètres carrés (3 900 miles carrés), a déclaré l’écologiste marin Rym Zakhama-Sraieb, soulignant son rôle clé dans la capture du carbone.

Les plantes à fleurs sous-marines absorbent trois fois plus de carbone bleu – terme utilisé pour décrire l’élimination du dioxyde de carbone de l’atmosphère par l’océan et les écosystèmes côtiers – qu’une forêt, et elles peuvent le stocker pendant des milliers d’années, a-t-elle expliqué.

« Nous avons besoin de la posidonie pour capturer un maximum de carbone », a déclaré Mme Zakhama-Sraieb.

Mais un dangereux cocktail de pollution rampante, de pêche illégale à l’aide de filets de chalutage de fond qui arrachent l’herbe de mer, et le fait que les gens n’apprécient pas son importance vitale, annoncent sa disparition.

La mer a été détruite

Poussant jusqu’à 50 mètres de profondeur, les herbes marines offrent un abri aux poissons et ralentissent l’érosion des côtes en brisant les vagues qui, autrement, endommageraient les plages de sable que les touristes apprécient.

Le biologiste marin tunisien Yassine Ramzi Sghaier a déclaré que cette herbe était cruciale pour un pays déjà en proie à une grave crise économique. « Toute l’activité économique de la Tunisie dépend de la posidonie », a-t-il précisé.

« C’est le plus grand fournisseur d’emplois », a-t-il affirmé, notant qu’au moins 150 000 personnes sont directement employées dans la pêche et des dizaines de milliers dans l’industrie du tourisme.

La destruction a été rapide, et le remplacement lent. La plante aquatique, également connue sous le nom d’herbe de Neptune, pousse de moins de cinq centimètres par an.

Les prairies sous-marines ont été réduites de plus de moitié dans le golfe de Gabès, une vaste zone située sur la côte orientale de la Tunisie, a indiqué Sghaier. Une étude réalisée en 2010 a mis en cause la pêche excessive et la pollution.

Autrefois, la posidonie et une multitude d’espèces marines y prospéraient, mais depuis les années 1970, les usines de phosphate déversent des produits chimiques dans la mer, causant davantage de dommages à l’écosystème.

La posidonie sert d’abri vital aux poissons pour se reproduire, se nourrir et s’abriter.

La pêche représente 13 % du PIB de la Tunisie, et près de 40 % d’entre elle se fait autour des prairies sous-marines – et les pêcheurs décrivent des stocks en chute libre.

« La mer a été détruite », a déclaré Mazen Magdiche, qui jette ses filets depuis le port de Monastir. « Les produits chimiques sont déversés partout ».

Magdiche calcule que ses prises sont trois fois inférieures à ce qu’elles étaient il y a 25 ans, mais dit qu’il n’avait guère d’autres revenus. « Il y a de moins en moins de poissons », a-t-il dit. « Vous ne cherchez pas à défendre les intérêts de la mer, mais à nourrir vos enfants », a-t-il ajouté.

Une énorme catastrophe

Près de 70 % de la population tunisienne vit sur 1 400 kilomètres (près de 900 miles) de côtes et, pour beaucoup, la posidonie est considérée comme un simple déchet.

Lorsque les herbes marines sont rejetées sur le rivage, elles se mélangent au sable pour former de grands bancs qui protègent le littoral de la houle et des vagues, selon les experts.

Mais il arrive que des bulldozers soient utilisés pour « nettoyer » les plages, contribuant ainsi à l’accélération de l’érosion côtière, quelque 44 % des plages risquant déjà d’être emportées.

« Nous contribuons à faire disparaître les plages en enlevant les bancs (d’herbes marines) », a déclaré Ahmed Ben Hmida, de l’Agence tunisienne de protection et de développement du littoral.

Les plages sont un atout essentiel pour le tourisme, qui a assuré à la Tunisie un taux record de 14 % du PIB en 2019, et un moyen de subsistance pour deux millions de personnes , le sixième de la population.

La plante aquatique améliore également la qualité de l’eau, rendant les plages plus attrayantes pour les touristes, a déclaré Zakhama-Sraieb.

Ben Hmida a déclaré que la création de quatre zones marines protégées pourrait aider la posidonie, mais qu’il fallait agir à une échelle bien plus large. « Si rien n’est fait pour protéger l’ensemble de la posidonie tunisienne, ce sera une catastrophe », a-t-il déclaré.