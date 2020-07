L’activité des agences de voyage en baisse de 80% au 1er semestre

La baisse de l’activité des agences de voyage a atteint 80% au cours du premier semestre de l’année 2020, a fait savoir le vice-président de la Fédération tunisienne des agences de voyage (FTAV), chargé des commissions sectorielles Hatem Salhi.

Il a indiqué, dimanche, à Tunis, dans une déclaration à l’agence TAP, que les agences de voyage se trouvent dans une « situation très difficile », surtout face à la paralysie totale des voyages de la Omra ainsi que ceux organisés, rappelant que le nombre d’agences de voyage s’élève en Tunisie à 1300 et que celui de leurs agents permanents et saisonniers atteint 20 mille agents.

Et de préciser, dans le même ordre d’idées, que la reprise des activités des agences de voyage n’a pas dépassé 3% au cours du mois de juin 2020, s’agissant notamment des étrangers, soulignant que les voyages non organisés se sont établis à trois voyages.

La FTAV, a-t-il dit, a œuvré à protéger son personnel de la crise due à la pandémie covid-19 en organisant des réunions consécutives avec les différents opérateurs dans le secteur afin de limiter les pertes. L’accent a été mis au cours de ces réunions sur la nécessité de préserver les postes d’emploi et de sauver les entreprises.

Le coronavirus, a-t-il affirmé, a révélé un ensemble de défaillances, telle que l’inexistence d’une loi d’assurance sur « les forces majeures », recommandant, à ce propos, de regrouper tous les secteurs en rapport avec les agences de voyage en une union afin de créer une force de frappe.

Salhi a fait remarquer qu’afin de sauver cette saison touristique, il est possible de renforcer le tourisme intérieur en encourageant les voyages organisés et le tourisme culturel. Et d’expliquer, dans ce contexte, que l’on peut faire face à ce fléau en imposant le protocole sanitaire touristique, en mettant en exergue l’image de la Tunisie à l’extérieur, en améliorant les services et en créant un fonds pour protéger le secteur.