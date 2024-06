L’administration Biden appelée à fermer sa jetée d’aide au large de Gaza

Le président républicain de la commission des forces armées de la Chambre des représentants a écrit à l’administration Biden pour lui demander officiellement de fermer sa jetée d’aide au large de la bande de Gaza, qualifiant l’opération d’inefficace, de risquée et de gaspillage d’argent.

La jetée flottante offshore, annoncée par Biden en mars en réponse à la menace de famine dans la bande de Gaza, a été construite au large de la côte de l’enclave par l’armée américaine afin d’acheminer de la nourriture et d’autres fournitures d’aide.

L’armée américaine a été autorisée à l’exploiter jusqu’à la fin du mois de juillet, mais un responsable de l’Agence américaine pour le développement international a déclaré cette semaine que l’administration pourrait chercher à la prolonger d’au moins un mois.

« J’exhorte l’administration à mettre immédiatement fin à cette opération ratée avant qu’une nouvelle catastrophe ne se produise et à envisager d’autres moyens terrestres et aériens d’acheminement de l’aide humanitaire », a écrit Mike Rogers, président de la commission des forces armées de la Chambre des représentants, dans une lettre dont Reuters a eu connaissance.

Cette lettre, envoyée au conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, au secrétaire à la défense, Lloyd Austin, et au secrétaire d’État, Antony Blinken, n’a pas fait l’objet d’un rapport antérieur.

Rogers s’oppose depuis longtemps à la jetée et a demandé par le passé son démantèlement, mais il n’avait jamais exprimé ce point de vue dans une lettre officielle adressée à l’administration.

Sa commission des forces armées est le principal organe de contrôle du Pentagone à la Chambre des représentants, et les demandes officielles de son président appellent traditionnellement une réponse de la part des responsables du Pentagone.

L’aide a commencé à arriver par le quai construit par les États-Unis le 17 mai à Gaza, où la quasi-totalité des 2,3 millions d’habitants ont été déplacés par la guerre israélienne contre les Palestiniens.

Mais la mer agitée a endommagé la jetée, ce qui a nécessité des réparations, et le mauvais temps a limité le nombre de jours pendant lesquels la jetée a été opérationnelle. La plupart des fournitures qui ont atteint le rivage n’ont pas encore été distribuées par les agences humanitaires des Nations unies, qui affirment que leurs opérations ont été compromises par l’insécurité.

- Publicité-