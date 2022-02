L’Administration Biden fera don de 197 MUSD en 2022

Intervenant, le 1er février 2021 sur la chaine américaine en langue arabe « Al Horra », l’ambassadeur de Tunisie à Washington Hanene Tajouri a déclaré que « l’administration du président américain Joe Biden est sur le point de fournir 197 millions de dollars à la Tunisie en 2022 », ajoutant que « l’approbation de ces dons se fera lors de l’adoption du budget américain pour l’exercice 2022 ».

- Publicité-

Après avoir défendu le chef de tout l’Etat tunisien et répété ses explications des mesures du 25 juillet 2021, l’ambassadrice tunisienne a pour l’occasion salué l’aide apportée par les États-Unis à son pays pour faire face à la pandémie de Corona, rappelant que Washington avait fait don de près de 46 millions de dollars sous forme de fournitures et d’équipements médicaux, en plus de 2,8 millions de doses de vaccins anti-Covid-19.