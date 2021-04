L’Agence Technique des Transports Terrestres œuvre à reprendre ses services bloqués depuis le 8 avril 2021

L’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT) a indiqué, lundi, qu’elle œuvre à reprendre ses services bloqués depuis le 8 avril 2021, en raison d’une grève inopinée de ses agents.



L’agence a également, fait savoir que les rendez-vous pris pour la visite technique qui ont coïncidé avec les jours de grève seront reportés à des dates ultérieures.



Elle a appelé les propriétaires des véhicules qui n’ont pas pu effectuer la visite technique durant la période de grève, à consulter le site de l’ATTT et à réimprimer, sans frais, les reçus qui comporteront les nouvelles dates.



L’agence a, par ailleurs, souligné que des communiqués seront publiés à l’échelle régionale pour informer les citoyens sur le report prévu.



Les dates des épreuves théoriques et pratiques des examens du permis de conduire qui n’ont pas été effectuées, en raison de la grève seront également, reportées par les directions régionales de l’agence conformément, aux procédures en vigueur et en coordination avec les structures professionnelles.

- Publicité-