L’Algérie exporte une grosse quantité de rond à béton vers les USA, le Canada et le Royaume-Uni

Plus de 30 000 tonnes de rond à béton ont été exportées durant le premier semestre 2020 vers les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni via le port de Mostaganem, a appris APS, auprès de la Direction du commerce de l’Entreprise Portuaire de Mostaganem (EPM).

Ces opérations d’exportation s’inscrivent dans le cadre d’une convention signée entre l’EPM et le Complexe sidérurgique Tosyali de Bethioua (W. Oran) en novembre dernier, indique la même source, soulignant l’importation programmée de 550 000 tonnes de plaques de fer à construire et l’exportation de 100 000 tonnes de rond à béton vers plusieurs destinations.

Au total, 152.797 tonnes de plaques de fer (alliages d’acier) ont été importées durant la même période d’Italie, de la Norvège de la Russie et de l’Ukraine à bord de 12 navires, en plus de 17.460 tonnes de fils de fer (rouleaux de fer) importées de Turquie via deux navires pour le compte du même opérateur économique.